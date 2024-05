La lyonnitude menacée : c'est quoi être lyonnais en 2024 ? - LyonMag n°202

À l'ère de la mondialisation et de l'uniformisation dopées par Internet et les réseaux sociaux, du communautarisme, tantôt félicitée, tantôt dénoncée, la question de l'identité est devenue prégnante dans notre société moderne. À Lyon aussi, l’interrogation se pose légitimement. Être Lyonnais en 2024 signifie-t-il la même chose que l'avoir été 30 ans en arrière ? Et un Lyonnais amoureux de sa ville mais arrivé il y a six mois, a-t-il moins de lyonnitude dans les veines qu’un gone installé entre Rhône et Saône depuis quatre générations ?

Au sommaire de ce numéro 202 (juin 2024) :

- C'est quoi être lyonnais en 2024 ?

- Narcotrafic : les solutions urgentes d'Etienne Blanc

- Nathalie Perrin-Gilbert : les noces pourpres

- Lyon Femmes : Joëlle Sevilla pour un cinéma lyonnais

- Lyon Restaurant : rencontre avec le pâtissier Clément Mariller

- Lyon Foot : la saison de la décennie pour l'OL