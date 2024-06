Lyon : la sulfateuse à saucisson du Matmut Stadium fait déraper Internet

On pensait que tout avait déjà été inventé ou presque.

Mais ce samedi au Matmut Stadium de Gerland, à l'occasion de la dernière journée de saison régulière de Top 14 entre le LOU Rugby et le Stade Toulousain, une machine révolutionnaire a été utilisée.

Et la vidéo de son utilisation fait un carton sur les réseaux sociaux, générant des commentaires franchement drôles et d'autres plus que limites.

Il s'agit d'une sulfateuse à saucisson Justin Bridou. Sur le même principe des canons à T-Shirts, l'engin piloté par trois hommes bombarde les tribunes du stade lyonnais de sachets de saucissons.

Et les internautes se sont empressés de faire des parallèles avec la victoire du RN aux européennes, de rappeler que le virage nord de Gerland a longtemps été la maison des Bad Gones quand d'autres s'extasiaient tout simplement devant l'ingéniosité de la machine.