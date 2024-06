"Notre République est en danger" : une manifestation ce dimanche à Lyon pour "un sursaut social"

Ce dimanche, un nouveau grand rassemblement est prévu pour "un sursaut démocratique et social" face à la possible victoire du Rassemblement national aux élections législatives : "Nous connaissons ses votes en France comme en Europe, ils sont toujours défavorables aux travailleurs".

A l'appel d'une intersyndicale, les Lyonnais sont invités à se retrouver à 14h30 place Jean-Macé dans le 7e arrondissement. Le cortège arrivera ensuite place Maréchal Lyautey.

"Notre République et notre démocratie sont en danger. Il faut répondre à l'urgence sociale et environnementale et entendre les aspirations des travailleurs", explique l'intersyndicale qui milite pour l'augmentation des salaires et un retour en arrière sur la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage.