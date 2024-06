Possibles émeutes dimanche à Lyon ? Un important dispositif policier déployé, notamment pour protéger les commerces

La plupart des observateurs craignent des débordements à Lyon en cas de bons scores du Rassemblement national au 1er tour des élections législatives.

Selon nos informations, les autorités se mettent en ordre de marche pour gérer d’éventuelles violences et dégradations dans les prochains jours, y compris durant l'entre-deux tours.

Une réunion a en effet été organisée cette semaine en préfecture entre la préfète déléguée pour la Défense et la Sécurité, le directeur interdépartemental de la police nationale et le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie.

Au cours de cette rencontre, il a été décidé de mettre en pré-alerte un dispositif visant à soutenir les commerçants lyonnais en cas de risque de troubles à l’ordre public à l’instar des violences commises ces dernières semaines par des militants d’ultra gauche.

Les associations sont missionnées pour informer et conseiller les commerçants, une cellule de médiation pour les assurances est activée, les dépôts de plainte pourront se faire sur des créneaux réservés pour prendre en compte les contraintes des commerçants, et est même prévue une éventuelle mobilisation d’un dispositif de sécurité privée en cas de nécessité pour protéger les commerces.

A aussi été évoqué le dispositif de sécurité anticipé depuis le début de la semaine pour les services de l’Etat : mobilisation des effectifs locaux et renforts nationaux en nombre, avec plusieurs unités de force mobile selon nos sources.

Les autorités préfèrent avancer discrètement plutôt que de faire peur ou d'exciter certains militants politiques. La publication à la presse du courrier de Grégory Doucet à Gérald Darmanin dans lequel le maire écologiste de Lyon réclame des renforts policiers pour prévenir d'éventuelles exactions de l'ultra-droite a été assez mal perçue, notamment par les commerçants de la Presqu'île qui n'ont pas oublié l'épisode des émeutes suite à la mort de Nahel il y a un an.