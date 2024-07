Deux nouveaux quartiers prioritaires de la ville à Lyon

Mardi soir, la mairie, la Métropole et la préfecture ont signé une nouvelle convention territoriale qui définit la géographie prioritaire de Lyon.

Laënnec dans le 8e arrondissement et la Vallonnière dans le 9e arrondissement deviennent donc des QPV. L'objectif sera de réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale.

"La Ville de Lyon a fait le constat que les conséquences du dérèglement climatique et des différentes crises sociales, économiques, sanitaires ont des répercussions d’abord dans les quartiers les plus pauvres de nos villes : les logements y sont les moins résilients face aux canicules ; la crise sanitaire, les confinements successifs ont d’abord eu des effets sur l’emploi et les conditions de vie des populations qui vivent dans ces territoires. Dès lors, la municipalité considère qu’un effort majeur doit être fait pour permettre à ces quartiers de bénéficier de la transition écologique et sociale : pour permettre aux habitants et habitantes de mieux vivre, pour qu’ils puissent davantage investir les lieux de décision et contribuer à faire la ville de demain", précise la collectivité dans un communiqué.

La convention territoriale prévoit donc de "répondre aux besoins du quotidien des jeunes dans les QPV pour les accompagner dans leur parcours vers l'autonomie et la citoyenneté". Mais aussi d'offrir "l'accès à une alimentation saine, durable et accessible, à la rénovation énergétique et à la végétalisation". De lutter "contre le non-recours aux droits, mais aussi contre toutes les formes dediscriminations" et enfin de "renforcer le pouvoir d'agir des habitants en refondant la pratique démocratique et participative".

"La signature de la nouvelle convention territoriale de Lyon est la conclusion d’un cheminement long de presque deux ans. La philosophie de la convention est d’améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les quartiers prioritaires de la ville. Elle se veut porteuse de transformations sensibles et positives pour les habitants et habitantes des quartiers prioritaires. Comme j’aime à le penser, les quartiers populaires ne sont pas le problème, ils sont la solution", indique Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon.

La convention territoriale prévoit également d'étendre le périmètre de QPV existants. Cela concerne Soeur Janin (5e), les Cités sociales de Gerland (7e), Moulin à Vent et Etats-Unis (8e) et La Duchère (9e).

C'est désormais 8% de la population lyonnaise qui vit dans un quartier prioritaire de la ville, soit environ 42 000 habitants.