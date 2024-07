Près de Lyon : 400 objets volés retrouvés après l'interpellation d'une équipe de cambrioleurs géorgiens

Fin mai, dans le secteur de Mornant dans le Rhône, plusieurs cambriolages ont été réalisés, avec les vols de bijoux et matériels.

La gendarmerie du Rhône est parvenue à identifier deux individus de nationalité géorgienne. En remontant leur trace, ils ont interpellé à leur domicile six autres Géorgiens. Et la perquisition a permis de découvrir plus de 400 objets signalés volés.

A l'issue des gardes à vue, seulement 5 suspects ont été présentés à un juge puis jugés en comparution immédiate à Lyon. Deux prévenus ont écopé d'un an de prison ferme, un de 10 mois ferme et les deux derniers de six mois avec sursis.

Le quintet géorgien aura l'interdiction de paraître en France durant les cinq prochaines années.

Une partie du butin issu des cambriolages a déjà pu être restitué aux propriétaires.