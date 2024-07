Lyon : une salle climatisée à la mairie du 7e arrondissement

Dès ce jeudi et jusqu'au 30 août, la salle Villon, située au 1er étage de la mairie située place Jean Macé, accueillera gratuitement tous les habitants souhaitant se mettre au frais.

Des jeux de société et la presse sont mis à disposition dans cette salle ouverte aux mêmes horaires que la mairie : 8h30-12h30/13h30-16h45 les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, et 10h-12h30/13h30-16h45 les mardis.