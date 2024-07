Battlekart à Mornant : ouverture le 2 août pour jouer à Mario Kart dans la vie réelle

Plus besoin de jouer à votre console préférée pour plonger dans l’univers de Mario Kart ou encore de Rocket League. Battlekart propose une expérience immersive en réalité augmentée dans les univers de ces célèbres jeux vidéo.

Comment ça fonctionne ?

Un kart, une manette de jeu intégrée au volant, différents modes de jeu, des sensations au plus proche de la réalité (pas besoin de lunettes VR !), le tout dans une ambiance fun à souhait !

Imaginez-vous à bord de votre kart, entre amis, sur une piste authentique digne de vos jeux vidéo préférés. Prêt à gagner votre course, lançant des missiles pour freiner vos adversaires, appuyant sur le turbo comme dans le vrai jeu, surveillant le score de vos amis et mettant toutes les chances de votre côté pour gagner la partie. C’est ce que propose Battlekart à Mornant.

En effet, Battlekart est le seul établissement au monde à proposer une activité de karting en réalité augmentée brevetée. Avec 35 établissements dans le monde, Battlekart à Mornant fait partie de ces lieux que l’on ne risque pas d’oublier.

Esther, animatrice Radio Espace :

“On a testé Battlekart, c’est EXCEPTIONNEL ! Je n’ai jamais vécu une expérience comme celle-ci, on s’y croit vraiment.”

6 modes de jeu

Six modes de jeu vous attendent : le battlerace qui reprend l’univers légendaire de Mario Kart mais aussi le battlesnake. Vous vous souvenez du jeu “snake” sur votre ancien Nokia 3310 ? Vous allez pouvoir y jouer dans la vie réelle !

Vous pourrez aussi jouer au battlecolor, au battlevirus, un mode de jeu de coopération créé pendant la période du covid, dans lequel tous les joueurs doivent travailler ensemble pour éliminer le virus de la piste.

Amateurs de football, Battlekart a aussi pensé à vous. Vous pourrez vous amuser avec le battlefoot et enfin le battlepool, pour jouer au billard géant, le tout, à bord de votre kart dernière génération. N’est-ce pas formidable ?

Une expérience sensationnelle à quelques minutes de Lyon

L’expérience Battlekart a été travaillée pour se rapprocher le plus possible de la vie réelle grâce à une technologie avancée qui rend votre expérience plus vraie que nature. À quelques minutes de Lyon, vous profitez d’une immersion totale dans les univers de jeux vidéo dont vous avez toujours rêvé.

Pas de casque, une sécurité composée de capteurs anti-collision qui permettent d‘éviter les chocs et d’assurer votre protection tout au long de la partie. Battlekart propose une qualité de jeu que nous n’avons encore jamais vu ailleurs !

Ouverture le 2 août à Mornant

Réservez votre vendredi 2 août pour l’ouverture de Battlekart à 18h00 à Mornant. Battlekart n’attend plus que vous ! Informez vos amis, préparez vos équipes, et rendez-vous le 2 août pour l’ouverture du premier kart en réalité augmentée à quelques minutes de Lyon.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de Battlekart : Battlekart