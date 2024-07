Canicule : le 3ème arrondissement se veut être un îlot de fraîcheur pour les Lyonnais

Pourtant certains arrondissements de Lyon, comme celui du 3ème, ont tout prévu pour lutter contre la canicule. Rendez-vous ce mardi devant la piscine de Garibaldi avec Marion Sessiecq, la récente maire du 3ème arrondissement de Lyon, qui avait planifié une balade fraîcheur dans les rues déjà désertes alors que l’horloge n’avait pas encore sonné 11h.

Faire trempette à Garibaldi

La première étape se déroule dans l’ambiance étouffante de la piscine municipale de Garibaldi. Bonnet de bain sur la tête et lunettes de plongée sur les yeux, ils sont déjà quelqu’un à enchaîner les longueurs dans ce bassin ouvert dès 7h du matin.

La clôture de la baignade s’effectue à 14h, heure à laquelle la piscine devient une véritable fournaise empêchant les employés de travailler dans de bonnes conditions, l’établissement n’étant pas climatisé.

"Dans la matinée, on accueille entre 50 et 60 personnes. Ce flux réduit permet à chacun de nager dans de bonnes conditions ce qui n’est pas forcément possible dans la piscine du Rhône par exemple à cause du monde", explique une employée. Pour rappel depuis le mois de juillet, il y a toujours deux piscines ouvertes entre 7h et 20h dans Lyon.

Les plus fragilisés en première ligne

La petite balade poursuit sa route vers la résidence senior Danton, car si les enfants et les adultes peuvent profiter d’un plongeon dans la piscine Garibaldi, les plus âgés n’ont parfois pas la possibilité de se déplacer aisément. C’est un petit groupe de personnes âgées accompagné de la directrice de la l’établissement, Sylvie Manguelin, qui accueille la maire.

Après une visite des salles climatisées pouvant accueillir chacune entre 20 et 30 résidents, l’édile est prise en otage dans l’une d’elles, attendue par des résidents qui visiblement n’ont pas envie de parler de la canicule. "Est-ce qu’on peut mettre une lumière dans les escaliers dehors ?", "On aimerait bien savoir qui doit nettoyer là, dehors !", "Où ça ?", "Là ! Tout le long du trottoir", "Et la rue derrière, ils font du bruit"…

C’est un immense brouhaha qui se prend place dans cette charmante salle climatisée décorée spécialement pour les Jeux Olympiques, tout le monde a son mot à dire et compte bien se faire entendre.

Des travaux qui ont déjà porté leurs fruits

Marion Sessiecq ressort de la résidence pour séniors avec une liste de réclamations longue comme le bras. Entre la demande de réhabilitation du square, l’installation d’un éclairage, Mais rien ne semble perturber l’édile qui repart en balade à quelques mètres de là, dans le restaurant Le Globe-Trinqueur où elle est une habituée.

Elle retrouve Anaïs, la patronne de l’établissement qui se dit satisfaite de la réhabilitation de la place Danton. "Depuis les travaux, notre terrasse est beaucoup plus au calme et au frais. Il y a moins de passages de voitures et on est entouré de verdure, ce n’est que du positif", affirme-t-elle plateau et bouteille en verre à la main.

Un verre d’eau gazeuse à la bouche, l’édile rappelle toutes les mesures complémentaires mises en place par la Ville de Lyon : parcs ouverts jusqu’à minuit, accès gratuit à trois musées de la ville, un numéro d’information "fortes chaleurs"*…

Après quelques kilomètres parcourus, l’itinéraire se clôture dans le fief de Marion Sessiecq où elle nous présente la salle fraicheur de la mairie du 3ème arrondissement.

Accessible à tous et climatisée, cette dernière sera ouverte en fonction des horaires de l’établissement municipal. Transats, fauteuils et tables, tout a été fait pour accueillir les habitants du quartier dans des conditions optimales.

La canicule devrait se poursuivre encore ce mercredi avec des températures avoisinant les 38°C dans l’après-midi. Lyon devrait à nouveau pouvoir respirer ce jeudi grâce à une légère baisse des températures qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine.

*Pour vous informer sur les bons gestes et les solutions proposées par la Ville de Lyon, contactez le 04 72 10 36 26.