Réouverture de la piscine Garibaldi ce lundi à Lyon

La piscine Garibaldi rouvre ses portes ce lundi après plusieurs mois de travaux. L’établissement était inaccessible aux nageurs depuis novembre 2022.

Des travaux ont été menés pour cause de présence d’amiante. Ils ont pris plus de temps que prévu avec au bout la dépose des équipements électriques et thermiques ou encore la réfection des murs des halls des deux bassins.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, n’a pas manqué de partager la nouvelle sur son compte X. "Après d’importants travaux de mise en conformité, l’établissement est prêt à accueillir de nouveau du public. Pour favoriser la pratique sportive, moderniser nos équipements est indispensable", commente l’élu écologiste.

Du côté des tarifs, les nageurs devront débourser 3,40 euros pour le tarif plein et 2,60 euros pour le tarif réduit.