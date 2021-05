Réouverture des terrasses à Lyon : "c’est la folie depuis une semaine"

Parmi eux, Pierre Charvet âgé de 27 ans. Son bar flambant neuf, le Quai 22 situé rue Gentil dans le 2e arrondissement, n’a été ouvert que 5 mois avant la fermeture forcée en novembre 2020. "J’ai donc été plus fermé qu’ouvert" ironise Pierre qui a eu du temps pour modifier la carte de son établissement, notamment en améliorant les produits : "il n’y a plus que du frais ou presque ! Nous travaillons désormais avec de petits producteurs, et faisons en sorte de réaliser des plats faits maison comme la tapenade ou les rillettes".

De quoi plaire aux clients puisque, "depuis mercredi, c’est la folie, la terrasse est bondée dès la sortie des bureaux". Cela, même si la réouverture s’est déroulée sous la pluie. Malgré tout, le maître des lieux a relevé "une bonne humeur générale, on sentait que les gens avaient vraiment besoin de ça". Reste qu’il est "parfois compliqué de faire respecter la distanciation. Les gens réservent à 6 mais viennent à 10. J’espace au maximum les tables, mais très vite ils se rapprochent, il faut alors rabâcher la consigne".

Les résultats sont plutôt bons, selon Pierre, qui doit lui aussi tirer son rideau à 21h pour respecter le couvre-feu. "Normalement on fait le double de nos recettes chaque soir, nous sommes donc impatients d’être le 9 juin pour pouvoir fermer à 23h" souffle l’intéressé.

Toujours dans le 2e arrondissement de Lyon, mais cette fois du côté de la place Carnot, c’est un véritable défi que se sont lancés Christian et Sébastien, deux amis de longue date. Mercredi dernier, ils ont inauguré l’Alerte Rouge, un bar localisé 19 place Carnot, à deux pas de la gare Perrache.

Le son de cloche est le même qu’ailleurs sur la place bondée de jeunes étudiants : "ça a été l’orgie comme partout, les clients ont été au rendez-vous ! Certes la météo n’est pas avec nous pour l’instant mais malgré tout, les gens sont dehors, ça fait plaisir. On fait tout pour leur rendre le retour à la vie normale le mieux possible". Pour cela, les deux anciens colocataires ont choisi de proposer "uniquement des bières artisanales françaises ou des alcools d’une grande qualité". Côté restauration, là-aussi on achète local pour composer les bowl, pides (petites pizzas ndlr) ou encore plats du jour. Enfin, le concept de la roue de la soif devrait convaincre quelques consommateurs d’aller faire un tour dans l’établissement qui a connu d’importants travaux. Il s’agit d’un tirage au sort, toutes les demies-heures après l’happy hour, pour faire gagner des produits, notamment des consommations.

Fiers de faire en sorte "que ce coin de la place Carnot devienne un peu vivant", les deux associés espèrent désormais avoir l’accord pour installer une nouvelle terrasse sur le trottoir en face du bar.

Un combat partagé par Colin Arnaud, propriétaire de l'Âne sans queue, comptoir installé place Colbert dans le 1er arrondissement de Lyon. Là-aussi, le jeune homme se bat avec la municipalité écologiste pour obtenir plus de place pour sa terrasse. En effet, plus de la moitié des tables installées à l’extérieur ont dû être enlevées puisque l’autorisation de la mairie a été modifiée après le rachat du fond de commerce. "Une chasse aux sorcières" dénoncée par Colin, qui a recueilli plus de 300 signatures dans une pétition. Inauguré le 9 mars 2020, le bar a également été plus fermé qu’ouvert à cause des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.



Mais pas de quoi affecter la motivation de Colin et ses équipes qui expliquent s’être fait "défoncer comme jamais" mercredi dernier lors de la réouverture des bistrots. "Normalement nos plus grosses journées sont en fin de semaine, là c’était immédiat, dès le matin. Certains clients sont même arrivés peu après 8h pour le café avant d’aller au cinéma pour enfin revenir le soir pour l’apéro !". Une nouvelle inauguration qui a même été plus simple à gérer pour l’Âne sans queue "puisqu’il y a quelques mois il fallait encore batailler pour que tous les clients mettent leurs masques, désormais c’est acquis, les consignes sont plutôt bien respectées" juge Colin qui détaille néanmoins "devoir parfois faire agent de sécurité pour éviter un regroupement devant les toilettes".

Le 9 juin reste là-encore attendu par ce dernier et ses collègues. Pour ce nouveau tournant dans la levée des restrictions en vigueur, Colin prévoit le retour de la restauration dans son établissement. Nul doute que les clients seront une nouvelle fois au rendez-vous pour profiter de plats du jour réalisés avec des produits locaux.



J.D.