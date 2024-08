Canicule : Le Rhône et Lyon toujours en orange, 38 degrés en ressenti attendus lundi et mardi

A Lyon, la vigilance orange canicule court toujours, et ce jusqu’à mercredi. En effet, le début de semaine sera encore très chaud, avec 36 degrés attendus ce lundi et mardi après-midi, jusqu’à 38 ressentis !

Les orages attendus le mercredi feront ensuite considérablement retomber les températures sur la région lyonnaise. On devrait perdre environ 8 degrés entre les maximales du mardi et du mercredi. Pour le reste de la semaine, les températures oscilleront entre 33 et 27 degrés.

Les chaleurs seront donc encore présentes jusqu’à la fin de la semaine, mais à partir de mercredi les Lyonnais auront sans doute un air un peu plus respirable qu’en ce moment.