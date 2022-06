Lyon : "associer le plus grand nombre" pour apprendre à préserver l’eau

La question de la ressource en eau est une priorité pour la Métropole de Lyon. Dès le 1er janvier 2023, le service d’eau potable ne sera plus délégué à une entreprise privée mais gérée en régie publique. Parallèlement, l’institution lance une démarche Eau FuturE afin de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l’eau.

"En lançant cette démarche autour de l’eau, nous voulons associer le plus grand nombre à la préservation de ce bien précieux et commun qu’est l’eau. Si la Métropole, en récupérant la gestion de son service d’eau potable en régie directe montre sa détermination en la matière, c’est bien en impliquant les habitants et les habitantes du territoire que le défi de la préservation de la ressource pourra être relevé", explique Anne Grosperrin, la vice-présidente déléguée à l’eau et à l’assainissement. "Eau futurE est une démarche participative qui invite chacune et chacun à repenser son rapport à l’eau et à prendre conscience de la nécessité vitale de la protéger et de l’utiliser à bon escient. C’est tous ensemble que nous y parviendrons", précise-t-elle.

Des animations gratuites sont organisées durant le mois de juin pour vivre une expérience créative et imaginer l’avenir de l’eau. Au programme : des balades prospectives, des ateliers de projection dans le futur, des ciné-débats, des ateliers d’écriture poétique et des ateliers de théâtre. Un jeu en ligne a également été créé et projette les utilisateurs en 2052.

L’objectif vise à apprendre à vivre en utilisant moins d’eau.