"Les Traîtres" : une nouvelle saison dès ce jeudi avec une Lyonnaise au casting

La nouvelle saison des "Traîtres" commence ce jeudi soir sur M6. Pour rappel, ce jeu télévisé s'inspir des "Loups-garous de Thiercelieux". Le but ? Découvrir les traîtres parmi plusieurs personnalités. Cette saison 3 réunira vingt personnalités. On retrouvera notamment l’animateur Laurent Ruquier, la comédienne Laly Meignan, les influenceurs Studio Danielle et Arthur Lombard, l’humoriste Julie Ferrier… Une Lyonnaise sera également au casting en la personne de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)