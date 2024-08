Bilan des JO : 9 médailles glanées par nos sportifs lyonnais

Ce dimanche, les JO de Paris se sont achevés après plus de deux semaines de compétition en tout genre. Au total, les sportifs lyonnais ont récolté un total de neuf médailles, dont une en or, cinq en argent et trois en bronze. La seule lyonnaise a avoir atteint le toit de l’Olympe est l’escrimeuse Manon Apithy-Brunet, sacrée dans l’épreuve individuelle du sabre. Son homologue lyonnaise Auriane Mallo-Breton a elle ramené deux médailles d’argent dans l’épreuve épée, en individuel puis par équipe.

La médaille du deuxième a également été remporté par des sportifs du bassin lyonnais via les sports collectifs. A commencer par le football, où les Bleus d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Castello Lukeba (ex-OL) se sont contentés de l’argent après leur défaite en finale contre l’Espagne. Pareil pour les équipes de France de basket de Nando de Colo et Alexia Chery (ASVEL), qui ont échoué de peu contre les stars américaines en finale.

Le Villeurbannais Florent Manaudou, champion olympique en 2012 à Londres, est reparti de sa quatrième olympiade avec deux médailles de bronze, en 50m nage libre puis en relai 400 mètres 4 nages.

Le prodige français du taekwondo Cyrian Ravet a également obtenu une médaille de bronze, à seulement 21 ans. Avec le forfait de son adversaire pour le match de la 3e place, le natif de Décines-Charpieu est monté sur la troisième marche du podium en -58kg.

Un total de neuf médailles a été glané par nos sportifs lyonnais. Soit un peu moins de 15% du nombre total de médailles françaises, qui s’élève au nombre record de 64 sur cette olympiade parisienne.