JO de Paris 2024 : OL, ASVEL et Métropole de Lyon veulent créer un site olympique "Basket/Football"

Dans un courrier envoyé ce vendredi, l’ASVEL, l’Olympique Lyonnais et la Métropole de Lyon s’adressent directement à Tony Estanguet pour faire la promotion de la future Arena de Décines.

Face au président du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Parker, Jean-Michel Aulas et Bruno Bernard s’allient pour le convaincre de choisir la LDLC Arena pour accueillir les phases préliminaires de basket de l’évènement sportif planétaire.

La salle multifonction de 12 000 places n'est pas encore sortie de terre. Un calendrier serré sur lequel le trio a tenté de rassurer Tony Estanguet : "le projet de la salle Arena poursuit son cours. ll n'a rencontré aucun obstacle à sa construction, ni opposition, et son inauguration reste programmée pour fin 2023".

Ils ont également mis l’accent sur le fait que le Groupama Stadium voisin accueillera des rencontres olympiques de football. "La situation géographique de ce nouvel écrin (à seulement deux heures de TGV de Paris), au coeur d'un carrefour européen de mobilité, et plus particulièrement sa proximité directe avec le Stade de Lyon, seront de nature à vous aider à respecter vos plus importants principes et engagements, qu'ils soient environnementaux, sportifs et/ou budgétaires. Accueillant déjà les tournois de football masculins et féminins au Stade de Lyon, notre souhait serait de créer un seul et unique site olympique "Basket/Football", ce qui permettrait de mutualiser les aménagements, la communication, les ressources nécessaires à l'exploitation des deux sites et de simplifier les discussions avec le stade sur certains sujets (marque commerciale notamment)", écrit le trio de décideurs lyonnais.

L'aura de Tony Parker et de Jean-Michel Aulas avec l'appui politique de Bruno Bernard seront-ils suffisants pour convaincre à la fois le comité d'organisation et la FIBA ?