Près de Lyon : pourquoi les habitants de Décines et de Meyzieu vont-ils recevoir un message d’alerte ce jeudi ?

Pas de panique ce jeudi du côté de Décines-Charpieu. Un exercice de sécurité civile est en effet prévu dès la mi-journée à la LDLC Arena. "Un important déploiement de forces de sécurité et de secours pourra donc être observé autour du site à partir de 12h", précise la préfecture du Rhône.

"Services de l’Etat, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour tester leurs capacités d’action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence (accidents, catastrophes, sinistres, etc.", ajoutent les autorités.

A l’occasion de cet exercice, le dispositif FR-Alert sera testé. Les habitants de Décines-Charpieu et de Meyzieu devraient donc recevoir ce jeudi après-midi sur leur téléphone une notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique les prévenant de leur présence dans une zone de danger. Il s’agira bien d’un exercice.

"Il est inutile de joindre les secours", assure la préfecture du Rhône.