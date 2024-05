L’artiste américain Childish Gambino en concert à Lyon le 31 octobre prochain

Pour sa première date européenne, il a choisi Lyon ! Le 31 octobre, l’artiste multi casquettes Childish Gambino se produira à la LDLC Arena de Décines dans le cadre de sa tournée mondiale "The New World Tour". Il vient d’ailleurs de sortir son nouvel album "Atavista" en début de semaine, qui comprend des collaborations avec des grands noms de la scène américaine comme la star de la pop Ariana Grande ou le rappeur 21 Savage.

Le public mondial connaît surtout Childish Gambino pour son titre "This is America" sorti en 2018, reflétant la mouvance Black Lives Matter aux Etats-Unis. Parmi ses autres succès, les singles Redbone et 3005. Derrière l’artiste, se cache aussi un acteur qu’il incarne sous son vrai nom. Donald Glover a en effet joué dans les films "Seul sur Mars" (2015), "Spider-Man : Homecoming" (2017) ou encore "Solo : A Star Wars Story" (2018).

Les places pour le concert de Childish Gambino ne sont pas encore disponibles. Elles le seront en prévente ce vendredi à partir de 10h. Selon Purecharts, le prix des tickets devrait varier entre 51 et 128 euros.