Lyon : le restaurant Food Traboule placé en redressement judiciaire

Après cinq ans d’activité, c’est la fin de l’aventure pour Food Traboule, un food court (aire de restauration réunissant plusieurs stands) dirigé par les chefs étoilés Tabata et Ludovic Mey. L’établissement situé dans la Tour rose du 5e arrondissement de Lyon a mis en vente en fin d’année dernière, puis placé en redressement judiciaire le 6 août dernier avec un plan de cession, indique Tribune de Lyon.

Le projet, qui réunissait à son ouverture en 2020 une dizaine de chefs (en parallèle de leur activité), consistait à proposer une offre culinaire variée, avec sept ambiances réparties sur deux étages de restaurant. Mais les années Covid, la désertion de plusieurs chefs qui a suivi puis la perte de chiffre d’affaire ont peu à peu fait vaciller la viabilité du projet. Si bien que sur les dernières années, c’est Tabata et Ludovic Mey qui assuraient même le fonctionnement des stands laissés vides par le départ des associés.

La vente du Food Traboule était alors inévitable. Pour autant, huit mois après sa mise en vente, l’affaire ne trouve toujours pas de repreneur. Les Mey n’ont plus que six mois pour le trouver.

"Un appel d’offres va être lancé pour continuer à faire vivre le lieu. Nous avons mis trois ans à imaginer ce concept novateur et engagé dans lequel nous avons beaucoup cru. (…) On est passé au fil du temps d’un collectif à un duo… Ce n’est plus le même projet, ni business plan, et il n’est pas possible de continuer à le tenir à bout de bras en accord avec notre cœur de métier, la gastronomie" ont réagi les deux chefs auprès de nos confrères.