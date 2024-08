Sea Shepherd Lyon se mobilise pour Paul Watson

L'emblématique leader de Sea Shepherd est toujours incarcéré au Groenland et est menacé d'extradition vers le Japon, où le défenseur des baleines est visé par un mandat d'arrêt.

Depuis Lyon, les membres du collectif Sea Shepherd ont lancé un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux.

"Prenez une photo de vous tenant une pancarte avec l'inscription Free Paul Watson, Arrest Me, I Stand with Whales ou Stand with Paul, devant un lieu emblématique de votre région : musée, mairie, sur la plage, en pleine nature ou tout autre site significatif", est-il indiqué sur Facebook.

La photo, au format portrait, doit être centrée pour apercevoir l'environnement derrière, la personne et la pancarte. Elle doit être envoyée par mail à l'adresse gl.lyon@seashepherd.fr avec pour objet Photo fresque.

Des photos, prises devant l'Hôtel de Ville de Lyon, sur les quais du Rhône, devant Fourvière ou encore à Villeurbanne, ont déjà été publiées.

L'idée est "de créer une fresque unique en mosaïque représentant le visage de Paul Watson" : "Chaque photo individuelle deviendra une petite pièce de la mosaïque, contribuant à l'ensemble de l'œuvre", conclut l'ONG.