Vénissieux : une enquête ouverte sur les subventions du journal Expressions

Et la Ville de Vénissieux, déjà dans le viseur du Parquet national financier, se retrouve officiellement dans celui du procureur de la République de Lyon.

L'affaire remonte à octobre 2022, lorsqu’un rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes met en lumière la situation financière du journal Expressions, les nouvelles de Vénissieux. Ce rapport, portant sur les comptes de la commune de Vénissieux entre 2014 et 2021, révèle que la municipalité accorde une subvention annuelle dépassant les 600 000 euros à ce journal, soit environ 89% de ses produits d'exploitation. Bien qu'il soit indépendant du bulletin d'information municipal au sens légal, Expressions est qualifié d'entreprise de presse de nature commerciale.

Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes souligne la maîtrise des coûts de production et la hausse des revenus publicitaires du journal. Cependant, elle pointe la dépendance financière de Expressions vis-à-vis de la commune de Vénissieux, ce qui soulève des questions sur l'usage des fonds publics. En outre, si le tribunal administratif de Lyon, en mars 2018, puis la Cour administrative d'appel, en juillet 2021, ont confirmé que ce journal n’était pas un bulletin municipal, sa subvention par une commune pour une activité commerciale suscite des interrogations.

C'est dans ce contexte qu’en janvier 2024, l’association Anticor, connue pour ses actions en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption, décide de déposer un signalement auprès du parquet de Lyon. Anticor dénonce des "délits de détournement de fonds publics et de prises illégales d'intérêt". L’association souligne également le caractère éditorial du journal, jugé trop favorable à la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard, et à son parti, au détriment de l'opposition locale.

Un collectif de soutien a d’ailleurs lancé une pétition, dans laquelle ils expliquent : "cinq conseillers municipaux d’opposition contestent devant le tribunal administratif la légalité de la subvention municipale versée au journal. Or, sans cette aide de la Ville de Vénissieux, Expressions ne pourra pas continuer d’exister durablement."

Bien qu'une ligne éditoriale partisane soit compréhensible pour un journal d'opinion, elle devient problématique lorsqu’elle est financée par des fonds publics. L'association s'interroge ainsi sur la légitimité d'une telle subvention.

D’après nos informations, en réponse à ce signalement, le parquet de Lyon a bien ouvert une enquête depuis le 13 février 2024. Il reste maintenant à savoir quand cette enquête aboutira et quelles décisions seront prises.

