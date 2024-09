Grosse amende et mise en demeure pour une pollution au gasoil : Keolis Lyon dans la tourmente

L'exploitant du réseau TCL, qui devra cohabiter avec RATP Dev dès 2025 et qui ne s'occupera plus que des bus à l'avenir, a en effet écopé d'une lourde amende en juillet dernier.

Comme révélé par Médiacités, la Direction chargée de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé une amende de 470 000 euros à Keolis Lyon, pour non respect des délais de paiement envers ses fournisseurs.

Le ministère de l'Economie a sévit, malgré les explications de Keolis qui indiquait avoir changé de logiciel de facturation et avoir perdu beaucoup de temps dans le traitement de certaines factures.

Outre ce quasi demi-million d'euros à verser à Bercy, Keolis Lyon a eu affaire à l'Etat dans un autre dossier survenu cet été. La préfecture du Rhône a en effet mis en demeure l'exploitant du réseau TCL pour un épisode de pollution survenu en 2020. La pompe d'une cuve de gasoil située dans un dépôt de bus de La Soie à Villeurbanne avait été victime d'une fuite, et les hydrocarbures se sont propagés dans le sol, jusqu'aux environs du parc de la Feyssine.

Si la fuite a été repérée et stoppée, et que Keolis mène toujours des opérations de pompage pour récupérer le gasoil, la Dreal estime que l'enquête interne n'a pas été suffisante pour découvrir les "causes profondes" de l'incident et faire en sorte que cet épisode ne se reproduise plus à l'avenir. Le rapport réclamé doit désormais être rendu d'ici la fin de l'année, sous peine de sanctions.