Allotissement du réseau TCL : Keolis et RATP Dev se partagent désormais le réseau à Lyon

Après 30 ans de règne sans partage de Keolis sur les TCL, RATP Dev fait une entrée fracassante sur le marché des transports en commun entre Rhône et Saône.

La nouvelle répartition

KEOLIS

→ Au 1er janvier 2025, l’actuel exploitant de tout le réseau TCL ne conserve que les bus de l’agglomération lyonnaise.

→ Durée du contrat : 6 ans (2025-2031).

→ Montant du contrat : 1,6 milliard d’euros.

→ Objectifs fixés : garantir une offre optimale en recrutant suffisamment de conducteurs.

RATP DEV

→ Au 1er janvier 2025, la filiale de la RATP exploite les métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress et navettes fluviales.

→ Durée du contrat : 10 ans (2025-2035).

→ Montant du contrat : 2,052 milliards d’euros.

→ Objectifs fixés : fiabilité de 99,80% d’ici 2034 sur les quatre lignes de métro.

Qui fait quoi ?

RATP DEV

→ Exploitation des métros, tramways, funiculaires, Rhônexpress, navettes fluviales

→ Gestion énergie et des pôles d'échanges

→ Nettoyage des stations

→ Graphicage et habillage des horaires

→ Entretien des infrastructures et espaces verts

→ Sécurité du réseau et lutte contre la fraude

→ Gardiennage des sites du lot modes lourds

KEOLIS

→ Exploitation des bus et trolleybus

→ Bus-relais en cas d'avarie métros et tramways et lignes scolaires

→ Graphicage et habillage des horaires

→ Entretien des dépôts de bus

→ Lutte contre la fraude

→ Gardiennage des sites du lot

SYTRAL MOBILITES

→ Pilotage du réseau

→ Définition de l'offre

→ Politique tarifaire

→ Gestion transversale RH

→ Innovation et RSE

SPL RU (relation usagers)

→ Informations voyageurs

→ Organisation des grands évènements

→ Administration de la billettique

→ Communication

SPL DES MOBILITES

→ Exploitation des parcs relais