Métro B, automatisation, allotissement : le patron de Keolis Lyon répond

Thomas Fontaine, son directeur général, se veut malgré tout optimiste alors que Keolis Lyon, en charge depuis 30 ans de la gestion du réseau des TCL, va devoir se battre pour faire partie du projet d’allotissement de Sytral Mobilités. (article initialement paru dans LyonMag n°189 - Avril 2023).

LyonMag : Doit-on craindre de nouvelles pannes sur la ligne B ?

Thomas Fontaine : On a tout mis en oeuvre pour qu’il y ait une amélioration forte sur cette ligne B. On a aujourd’hui un point le matin et un point l’aprèsmidi. À chaque période de pointe, on analyse tout ce qui a pu se passer sur la ligne pour comprendre quels pourraient être les précurseurs des incidents.

L’automatisation du métro B a-t-elle été trop rapide ?

L’automatisation n’a pas été trop rapide. Elle a été préparée depuis de nombreuses années. Tout était prêt. L’idée était de lancer ce projet quand il serait totalement bien pensé et bien testé. Quand on regarde les niveaux de disponibilités par rapport à d’autres projets, on est sur une évolution qui, soit n’est pas acceptable aujourd’hui pour les usagers qui ont rencontré les impacts d’incidents, mais qui nous amène au fur et à mesure à quelque chose qui va devenir nominale.

Votre réaction à l’annonce du projet d’allotissement ?

Déjà, il n’y a pas de liens entre les problèmes que l’on a pu voir sur la ligne B et l’allotissement. Nous n’avons pas à nous poser de questions

existentielles sur un choix comme celui-là. On apprend ça, la seconde d’après, on se dit comment on va les accompagner pour le faire. On va raisonner par rapport à nos équipes. C’est un enjeu fort. On s’est fixé l’objectif de pouvoir en parler individuellement à tous les salariés. On a aussi multiplié les réunions de présence sur le terrain.

Et maintenant ?

On est en ordre de bataille depuis que le projet est lancé. On respecte nos concurrents (TRANSDEV et RATP sont notamment intéressés, ndlr). Nous, on répond sur les deux lots. On s’organise pour faire une offre qui corresponde aux attentes aujourd’hui de Sytral Mobilités, des usagers, de la Métropole. Il y a notamment une préoccupation environnementale plus que nécessaire. Il faut qu’on arrive, en tant qu’opérateur dans notre cercle de responsabilités, à faire des propositions innovantes sur les 5, 8, 10 ans à venir. Nous répondrons donc bien motivés sur les deux lots.