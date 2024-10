Le commerce d'un adjoint préempté trop cher par la maire de Vénissieux ? Le procureur de la République saisi

Comme repéré par la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, la maire Michèle Picard compte mettre aux voix son arrêté de préemption d'un fonds de commerce du 12 rue Paul Bert pour 223 000 euros.

Ce local n'appartient pas à n'importe qui, c'est le fameux "fleuriste/sushi" de la femme de Bayrem Braïki, adjoint de Michèle Picard…

Outre le fait que la maire PCF va utiliser l'argent public pour acquérir le local de son adjoint, plusieurs faits troublants sont relevés par la députée lepéniste du Rhône.

Premièrement, elle rappelle que la Ville de Vénissieux préempte les fast-foods et les coiffeurs, pour éviter leur multiplication et assurer une diversité de l'offre. On peut s'étonner qu'un acquéreur se soit présenté au couple Braïki avec un projet de kebab, car il n'y a pas de cuisine dans le local "fleuriste/sushi", car le règlement de copropriété interdit à un restaurant de s'y installer.

"Nous pouvons remarquer que le chiffre d'affaires de la société s'est curieusement accru de 2019 à 2021 passant de 200 000 euros à presque 600 000 euros. L'acquisition à hauteur de 223 000 euros semble démesurée notamment quand dans le même ordre du jour, un bien plus grand est racheté pour la modeste somme de 27 000 euros", s'émeut Tiffany Joncour, qui évoque un "potentiel détournement de fonds publics" de la part de Michèle Picard pour "l'enrichissement personnel (…) avec l'argent du contribuable vénissian" de Bayrem Braïki, par ailleurs frère du célèbre blogueur Bassem Braïki.

🔴 Communiqué de presse : soupçons de détournement de fonds publics à #Vénissieux. pic.twitter.com/4LCCe4Hpeo — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) October 2, 2024 La députée ainsi que le responsable RN de la 14e circonscription du Rhône Rémi Berthoux annoncent donc saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. La députée ainsi que le responsable RN de la 14e circonscription du Rhône Rémi Berthoux annoncent donc saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

La délibération survivra-t-elle à cette polémique d'ici lundi prochain ?