Près de Lyon : plus d'une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier

“Une fois de plus, trop de conducteurs ne se sentent pas concernés par le respect des règles du Code de la route”, affirme la Gendarmerie du Rhône.

Lors d'un contrôle routier intensif mené le 8 octobre dernier à Tassin-la-Demi-Lune, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly, appuyés par l'équipe cynotechnique de Bron et la police municipale, ont constaté plus d'une vingtaine d'infractions en moins de trois heures.

Le contrôle, réalisé sous réquisition du Procureur de la République, a permis de relever huit infractions relatives aux stupéfiants, notamment quatre automobilistes qui ont été testés positifs au cannabis. En plus de ces délits, des infractions liées à la détention, au transport et à l'acquisition de stupéfiants ont été constatées.

Les gendarmes ont également sanctionné six automobilistes pour usage du téléphone au volant et deux pour non-port de la ceinture de sécurité. Les forces de l’ordre ont par ailleurs relevé une conduite avec un pneumatique lisse et un défaut de contrôle technique. Cinq véhicules ont été immobilisés sur place et quatre permis de conduire ont fait l'objet d'une rétention immédiate.