Près de Lyon : pris deux fois en quatre jours, cet automobiliste n’avait toujours pas compris la leçon

Ce conducteur aurait peut-être dû le prendre au sérieux.

Le 24 février, lors d’une opération anti-délinquance menée à Belleville-en-Beaujolais, un automobiliste a été interpellé pour conduite sans assurance et avec un permis annulé. Placé en garde à vue, il a été convoqué par la justice. Mais au lieu de lever le pied, il a récidivé.

Quatre jours plus tard, le 28 février, il est de nouveau contrôlé… au volant d’un autre véhicule, toujours sans permis et sans assurance.

Cette fois, sa prise de risque lui a coûté plus cher. Présenté en comparution immédiate, il a été placé en détention provisoire avant d’être condamné à six mois de prison aménagés sous bracelet électronique, avec confiscation de son véhicule et 180 € d’amende.

En outre, l’opération du 24 février, qui mobilisait 17 gendarmes durant trois heures, avait permis de contrôler 92 véhicules et 121 personnes. Au total, 26 infractions avaient été constatées. Parmi les principales infractions relevées : plusieurs conduites sous stupéfiants, des défauts d’assurance et des arrêts au stop non respectés.