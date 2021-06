Accidents de la montée de Choulans à Lyon : la préfecture hausse le ton

Le sous-préfet Jean-Daniel Montet-Jourdan, chargé notamment de la sécurité routière dans le Rhône, a annoncé le renforcement des contrôles de police sur le secteur. "On est sur un axe accidentogène pour lequel on doit trouver des solutions", a-t-il déclaré en précisant que ces contrôles renforcés sont mis en place alors que "différentes possibilités sont explorées pour maîtriser la vitesse".

Vers un radar fixe et un abaissement à 30km/h ?

Plusieurs pistes sont creusées par le bureau préfectoral dédié à la sécurité routière. Jean-Daniel Montet-Jourdran a évoqué la mise en place d'un radar répressif au niveau du lycée don Bosco. Il viendrait donc accompagner le radar pédagogique installé par la Métropole de Lyon il y a une semaine.

Autre solution possible du côté de la collectivité locale en charge de la voirie, la construction de plusieurs ralentisseurs sur la route. Cette mesure pourrait accompagner celle de la préfecture qui évoque un abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h.

Quoi qu'il en soit, chaque aménagement nécessite de longues études et réflexions de la part des acteurs et des décideurs. Il y a énormément de normes à respecter lors de l'installation d'un radar ou d'un coussin berlinois. Surtout quand la portion routière visée est stratégiquement très importante.

Car il faut comprendre que la montée de Choulans est un axe majeur de Lyon et sa situation géographique fait qu'il est emprunté par près de 30 000 véhicules par jour. Si on ajoute à cela les 27 000 voyageurs répartis sur six lignes de bus TCL, on comprend facilement que la dangerosité de la route irrite les habitants du 5e arrondissement. L'axe est aussi essentiel aux heures de pointe : il se substitue souvent au rôle que doit jouer le tunnel de Fourvière, qui passe juste en dessous, lorsque ce dernier est fermé.

16 verbalisations en deux heures

En ce qui concerne l'opération de ce mardi matin, les policiers ont distribué pas de moins de 12 verbalisations pour excès de vitesse en moins de deux heures. Ils ont également épinglé quatre automobilistes et cyclistes pour non-respect du feu rouge.

Fait insolite à noter, alors que les contrôles commençaient sous les yeux du sous-préfet, un léger accident s'est produit entre une camionnette et une voiture sans gravité.

L.M.