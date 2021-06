Lyon : un adolescent tué par un camion ce mercredi devant le lycée Don Bosco

Un camion a fauché un piéton montée de Choulans, dans le sens de la descente, au niveau du lycée Don Bosco. La victime, âgée de 16 ans, est décédée sur place. Les pompiers du Rhône, ainsi que le SAMU, sont toujours sur place après 8h.

L'adolescent tué est un collégien qui s'apprêtait à entrer dans l'établissement. Le conducteur du camion a été pris en charge en urgence relative par les secouristes et transporté à l'hôpital Edouard-Herriot. Le père de la victime a également été accompagné par les pompiers, puis confié aux enquêteurs.

Une cellule psychologique a été ouverte par la direction du lycée Don Bosco, car de nombreux jeunes ont été choqués, certains ont assisté au drame.

Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, s'est rendu sur place, avec la maire du 5e arrondissement, Nadine Georgel. "Je présente mes condoléances à la famille, a déclaré le représentant de Grégory Doucet. Ce que nous pouvons faire, ce sont des aménagements pour traiter la vitesse, et pourquoi pas un radar. Ce serait une partie de la réponse. Je reste prudent, il faut réfléchir à cette situation de la manière la plus cohérente possible".

Une position appuyée par Nadine Georgel : "On est au courant que c’est un lieu très accidentogène, ce n’est pas d’aujourd’hui. A notre niveau, on fera une étude pour pouvoir avoir des pistes d’actions dans le futur car évidemment nous sommes interpellés. Il y a deux types de problématiques : une question d’aménagement et de comportement, les gens vont trop vite ou roulent dangereusement".

Mise à jour à 14h30 : le recteur de l'académie de Lyon, associé à l'inspecteur d'académie ont réagi dans un communiqué. Ils ont tenu à exprimer "leur profonde tristesse" et présentent leurs condoléances aux proches de la victime, "élève de 3e en prépa métier du lycée privé Don Bosco".

La montée de Choulans dans le 5e arrondissement de Lyon connaît son deuxième drame en quelques jours. Mercredi dernier, une voiture avait fait une sortie de route, et le conducteur avait perdu la vie, tandis que ses deux passagers avaient été blessés.