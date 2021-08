Les travaux de sécurisation de la montée de Choulans démarrent lundi à Lyon

Alors qu’elle a été le théâtre de plusieurs drames cette année, la montée de Choulans du 5e arrondissement de Lyon va être repensée pour être sécurisée. Des travaux seront entrepris dès ce lundi et devraient s’étaler jusqu’au 17 septembre.

La vitesse sur l’axe sera réduite à 30km/h au lieu des 50 actuels et la voirie sera modifiée. En effet, la Métropole de Lyon a prévu la réduction à 2x1 des voies et va créer un couloir réservé aux bus et aux vélos.

À noter qu’un radar chantier est toujours en place dans le sens de la descente. Aucune date de retrait n’est prévue pour le moment.