Travaux montée de Choulans : le député Cyrille Isaac-Sibille critique la décision de la Métropole de Lyon

Jusqu'au 17 septembre, l'axe accidentogène sera modifié, afin de pouvoir le faire passer à 30km/h et en 2x1 voie. La voie de droite deviendra alors réservée aux bus et aux cyclistes.

Pour le député MoDem du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille, ce chantier en pleine rentrée scolaire se fait "dans la précipitation, sans étude d'impact, sans présentation et sans concertation".

Le parlementaire estime que la montée de Choulans est aujourd'hui "l'axe majeur permettant la dessete de l'ouest de Lyon, le 5e arrondissement et les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon, Francheville et Tassin-la-Demi-Lune". Et qu'il est déjà régulièrement embouteillé matins et soirs.

Cyrille Isaac-Sibille aurait souhaité que les écologistes étudient "au préalable les conséquences que cela va avoir sur l'aggravation des embouteillages de l'Ouest lyonnais", prédisant des rues prises d'assaut dans le futur à la Mulatière (montée de la Croix-Pivort), à Oullins (boulevard Emile-Zola), à Tassin et à Vaise (rue Marietton).

"Il est par ailleurs étrange de vouloir mettre en place un observatoire de la circulation pour ce secteur, après avoir pris une décision. Et ceci sans aucune concertation des habitants et des élus de l'ensemble des communes de l'Ouest de la Métropole", conclut l'ancien président du MoDem du Rhône.

Déjà très remonté par l'abandon probable du métro E et l'arrivée prochaine des télécabines dans sa circonscription, Cyrille Isaac-Sibille n'a pas fini de s'opposer aux Verts.