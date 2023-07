Le gouvernement confie une mission sur les PFAS au député Cyrille Isaac-Sibille

La Première ministre Elisabeth Borne a ainsi missionné Cyrille Isaac-Sibille pour faire le point sur les PFAS.

Le député MoDem du Rhône devra, durant les six prochains mois, "actualiser et compléter le diagnostic de la situation en France, notamment les usages des PFAS et l'état de la contamination des milieux", "faire un point sur la connaissance des imprégnations par les PFAS dans les différents milieux" et "étudier le caractère essentiel ou non de certains PFAS pour des technologies cruciales pour la transition écologique".

"Médecin, sensibilisé aux problèmes de santé environnementale, j’aurai à coeur de formuler, d’ici la fin de l’année, des préconisations sur les renforcements nécessaires du suivi, sur les opérations particulières à mener dans certains territoires et sur les suites à donner aux projets d’interdiction au niveau européen", réagit Cyrille Isaac-Sibille.

Le parlementaire avait été au coeur de la polémique il y a quelques semaines lorsqu'il avait fait voter un amendement reportant l’entrée en vigueur de la loi encadrant les perfluorés à 2026, soit deux ans après la date initialement prévue. Beaucoup d'élus y avaient vu l'influence de lobbies, ce que l'intéressé avait réfuté.

Pour rappel, des taux importants de perfluorés ont été retrouvés dans les sols de Pierre-Bénite ou Oullins. Un véritable drame sanitaire dont s'est emparé la préfecture du Rhône.