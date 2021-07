Lyon : à la rentrée, la montée de Choulans passera à 30km/h, avec une voie réservée aux bus et vélos dans les deux sens

Ce mercredi matin, Métropole et Ville de Lyon annoncent avoir tranché dans le dossier de la montée de Choulans après avoir échangé avec les riverains, les représentants de l’établissement scolaire Don Bosco, les commerçants et les associations. L'axe très emprunté du 5e arrondissement avait été endeuillé à deux reprises en seulement deux semaines au mois de juin : un automobiliste avait perdu la vie dans un accident où la vitesse était en cause, puis Erwan, un collégien de 16 ans, avait été écrasé par un camion qui s'était renversé devant le lycée Don Bosco.

Il a donc été décidé, à partir de la rentrée de septembre, de passer la montée de Choulans à 30km/h "afin de sécuriser la circulation motorisée". La signalisation routière sera aussi renforcée pour rappeler aux automobilistes que "cet axe est dangereux". La Métropole de Lyon a aussi annoncé que l'actuelle 2x2 voies sera, après l'été, une 2x1 voie. Dans les deux sens, la voie de droite sera réservée aux bus et aux vélos. "Cette solution permettra également aux six lignes de bus de la montée de Choulans (un bus toutes les 2 minutes) transportant près de 26 000 voyageurs sur cet axe de connaître une meilleure régularité d'exploitation", se félicite la collectivité.

Enfin, un observatoire de la circulation verra le jour pour "anticiper les impacts éventuels de ces changements sur les autres axes". Il est vrai qu'à la prochaine fermeture impromptue du tunnel sous Fourvière, on ne donne pas cher de la circulation déjà surchargée de la montée de Choulans, qui est un axe officiel de substitution.

La Métropole de Lyon conclut en précisant avoir lancé une étude de sécurisation des cheminements piétons, les résultats seront connus à l'automne.

Quant au radar fixe espéré par les élus écologistes, la décision revient uniquement à la préfecture du Rhône. Lors d'une récente opération de contrôle, les représentants de l'Etat avaient signalé avoir entamé des études dont les premières observations révélaient la complexité de l'installation d'un tel dispositif.