Près de Lyon : un multirécidiviste incarcéré et une série d’infractions relevées après un contrôle routier sur l’A89

Pour les gendarmes, “Le contrôle a été court, mais beaucoup trop d’infractions ont été constatées.” Le jeudi 12 décembre 2024, entre 15h et 17h, les gendarmes du peloton motorisé (PMO) de Tarare, appuyés par un maître-chien du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Bron, ont mené un contrôle routier au niveau du péage de Saint-Romain-de-Popey, sur l’A89.

Cette opération était réalisée sous réquisition du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône.

En deux heures, une cinquantaine de véhicules et poids lourds ont été contrôlés. Près de quinze infractions ont été relevées dont deux conduites sous l’emprise de stupéfiants dont une avec un permis invalide. Cinq amendes forfaitaires délictuelles (AFD) ont été dressées pour usage de stupéfiants. Les gendarmes ont également procédé à la saisie de cinq “joints”, 11,9 g d’herbe et 5,18 g de résine, 3,6 g d’herbe ainsi que 6,28 g de résine. Ils ont dressé une AFD pour défaut d’assurance, relevé une verbalisation pour non-port de la ceinture de sécurité, rédigé trois verbalisations pour pneumatiques lisses et deux verbalisations pour défaut de contrôle technique.

Mais c’est le dernier contrôlé de la journée qui a le plus retenu l’attention des gendarmes. Arrêté à 17h, cet homme, déjà bien connu de la justice, a cumulé les infractions. Non seulement il n’était pas titulaire du permis de conduire, mais il était aussi en récidive pour cette infraction. Les gendarmes ont par ailleurs détecté qu’il était positif aux stupéfiants, là encore en récidive. Plus grave encore, l’homme était sous le coup d’un contrôle judiciaire lui interdisant de conduire tout véhicule à moteur.

Placé en garde à vue, il a été présenté au procureur de la République de Villefranche-sur-Saône avant d’être incarcéré à la maison d’arrêt caladoise.