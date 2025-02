Contrôles renforcés dans le Rhône : les gendarmes frappent fort à Ampuis et Brignais

Les gendarmes du Rhône avaient prévenu que les contrôles se multiplieraient. Mercredi 19 février, en début d’après-midi, une importante "opération anti-délinquance" a été organisée par la compagnie de Givors sur les secteurs d’Ampuis et Brignais.

Durant deux heures, 21 militaires issus de huit unités ont procédé au contrôle de 116 véhicules et 153 personnes. Au total, treize infractions ont été constatées lors de cette opération de contrôle. Parmi elles, trois concernaient directement le permis de conduire : une conduite sans permis, deux permis non prorogés et une conduite avec un permis non prorogé.

La sécurité routière a également été mise à mal avec une conduite sous l’emprise de stupéfiants, un téléphone tenu en main et un passager mineur non attaché. Sur le volet administratif, les gendarmes ont relevé un défaut d’assurance et deux plaques d’immatriculation non conformes. Enfin, deux véhicules ont été immobilisés pour contrôle technique non valide et un automobiliste a été verbalisé pour le franchissement d’une ligne continue.

Les forces de l’ordre l’annoncent déjà : "d’autres opérations de contrôle sont à prévoir dans les prochaines semaines".