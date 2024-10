Lyon : un nouveau KFC ouvre ses portes ce mardi en centre-ville

Certains vont se réjouir, d’autres pointer du doigt les trop nombreux fast-foods déjà présents dans le centre-ville de la capitale des Gaules. Un nouveau KFC va ouvrir ses portes ce mardi à Lyon au 12 rue de la République dans le 2ème arrondissement.

Il s’agira du 35ème restaurant de l’enseigne en Auvergne-Rhône-Alpes et le 10ème dans le Rhône. "Ce restaurant flambant neuf arbore le nouveau concept de design de KFC alliant modernité et confort tout en mettant l’ADN de la marque à l’honneur, avec de grandes hauteurs sous plafond et de nombreux éléments en bois, en faïence et en métal", précise KFC dans un communiqué parlant pour ce nouveau restaurant de 84 places assises (intérieur et terrasse).

Ce KFC Lyon République a permis la création de 40 emplois.