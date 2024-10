Incendie d’un engin de chantier à Villeurbanne : des militants écologistes revendiquent

Le groupe activiste, se désignant sous le nom du Gang d'Intervention des Écureuils en Colère (GIEC), a revendiqué l'incendie d’un engin de chantier de l’entreprise NGE (groupe de BTP français) dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon. Dans leur communiqué, les membres affirment que cette action vise à dénoncer les “projets à la fois écocidaires et inutiles” réalisés par la multinationale de construction NGE. Cet incendie a eu lieu sur le chantier du prolongement du tramway T6.

Le groupe critique notamment trois projets majeurs de l’entreprise, qu’ils jugent “les plus destructeurs et obsolètes de France”, à savoir la liaison Lyon-Turin, la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax et l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Selon le “gang”, ces projets “artificialisent” des centaines de kilomètres de terres agricoles et de zones naturelles, au détriment de la lutte contre les crises climatiques et sociales.

Les activistes ont également dénoncé ce qu’ils appellent une “répression inhumaine” à l’encontre des opposants au projet de l’A69, et accusent NGE d’utiliser des méthodes coercitives pour garantir la réalisation de ses projets. Ils appellent ainsi à la “solidarité” envers les personnes mobilisées contre ces initiatives et exhortent la métropole de Lyon à cesser toute collaboration avec NGE.

Le groupe a conclu en s'adressant directement aux employés de NGE, les appelants à “entrer en résistance” et à “ralentir les travaux par tous les moyens”, y compris en adoptant des méthodes syndicales ou en sabordant le matériel de chantier.