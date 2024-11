Lyon : un homme fait une chute mortelle au mur d'escalade de Confluence

Mise à jour : La direction de Climb Up Confluence évoque une version différente de celle communiquée dans un premier temps. La victime serait "un habitué" qui venait s'entraîner "jusqu’à 3 fois par semaine et qui, de ce fait, connaissait très bien les règles de sécurité et utilisait systématiquement l’assurance automatique". "Malheureusement, ce samedi, ce réflexe lui a fait défaut et il a oublié d’attacher le mousqueton à son baudrier", conclut-elle.

Article initial : Il a insisté pour pouvoir utiliser la paroi d'escalade sans matériel ni système d'assurage et a même signé une décharge auprès de la direction.

Le septuagénaire a ensuite hélas fait une chute de 20 mètres qui lui a coûté la vie. L'intervention rapide des pompiers et du Samu n'a pas été suffisante pour sauver la victime en arrêt cardiaque à leur arrivée.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide.

Le mur d'escalade de Confluence a fermé ses portes jusqu'à lundi.