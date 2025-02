Retrouvez le Festival Région des Lumières à Fourvière en décembre !

Du 5 au 7 décembre à l’occasion de la Fête des Lumières, puis du 26 au 31 décembre pour les fêtes de fin d’année, le Festival Région des Lumières braquera ses projecteurs sur ce monument emblématique.

Projeté gratuitement, en plein air, grâce à l’appui de la Fondation Fourvière, ce spectacle intergénérationnel permettra ainsi à tous, Lyonnais, habitants de la région ou visiteurs, de se rassembler pour un moment d’émerveillement.

Le spectacle, conçu par les Allumeurs de Rêves, révèle et magnifie la basilique et sa chapelle, en dialogue avec l’histoire du site.

Cette création, riche en animations 3D, est accompagnée d’une bande son mettant à l’honneur les musiques vocales, de l’opéra au jazz vocal, d’airs traditionnels aux œuvres sacrées, de Verdi et Puccini à des compositeurs contemporains, de la voix diphonique à des chorales internationales, mais aussi un ensemble vocal lyonnais… dans une ode au féminin.

Afin que cet événement populaire soit accessible à tous, la Région propose un accueil dédié aux personnes en situation de handicap, en déployant un dispositif d’accueil et de médiation (handi-accueil, audiodescription simple et FALC, zone de point de vue réservée, cheminement PMR, etc.).

Du 5 au 7 décembre de 19h à 23h (spectacle de 10 min) et du 26 au 31 décembre de 18h30 à 21h30 (spectacle de 18 min)

Informations sur auvergnerhonealpes.fr