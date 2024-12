Menaces sur la fonction publique : une manifestation à Lyon ce jeudi

A Lyon, le cortège s'élancera à 11h de la place Jean-Macé dans le 7e arrondissement.

Car si le ministre de la Fonction publique Guillaume Kasbarian a reculé sur son projet de suppression des catégories A, B et C, il n'a pas écouté les autres propositions des syndicats.

Les manifestants lyonnais réclameront donc l'abandon des trois jours de carence dans la fonction publique, de la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie et du non-versement de la Gipa. Et exigeront une refonte des grilles indiciaires, l'égalité salariale entre femmes et hommes et la création d'emplois "partout où c'est nécessaire".