Attaque de Magdebourg : Grégory Doucet exprime son soutien

L’attaque survenue ce vendredi soir dans un marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne, continue de susciter l’émotion à travers l’Europe. Une voiture a foncé sur une allée bondée, provoquant la mort de 5 personnes, dont un enfant, et blessant 200 autres, dont 15 grièvement. Le bilan pourrait encore s’aggraver dans les prochaines heures.

Face à ce drame, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a tenu à exprimer — peu de temps après le drame – son soutien au peuple allemand dans un message posté sur X.

"Ce soir l'Allemagne est en deuil. Au nom des Lyonnais, j'adresse nos pensées aux victimes et à leurs proches de ce possible attentat. Soutien aux forces de secours et de sécurité mobilisées. De tout cœur avec #Magdeburg."

Le suspect, Taleb Jawad Al Abdulmohsen, a quant à lui été interpellé peu après les faits. Son profil intrigue : sur les réseaux sociaux, il critique ouvertement l’islam tout en affichant des sympathies pour l’AfD, parti d’extrême droite allemand. Une enquête est en cours pour éclaircir ses motivations.