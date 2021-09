Attaque de la MJC de Rillieux : "Ce n’est que le début des destructions" promettent les casseurs 

Ce samedi soir, la MJC de la commune a été attaquée par un groupe d'une trentaine de jeunes. Pour rappel, des personnes très violentes ont jeté de nombreux projectiles sur la devanture du bâtiment où se déroulait un concert de rap. La totalité ou presque des vitres du bâtiment ont été brisées, le total des dégâts reste encore à estimer.

Dans la soirée, plusieurs voitures avaient été également incendiées dans la commune, dont deux près de la zone d’affrontements.

"Les jeunes de Rillieux mènent une guerre"

Les vidéos de cet assaut avaient notamment été diffusées par un compte SnapChat, habitué à relayer les images de violences qui se déroulent à Rillieux. Ce lundi soir, les personnes derrière ce profil ont souhaité revendiquer l’action : "C’est un message de haine contre le maire et ses dirigeants, les jeunes de Rillieux mènent une guerre et c’est loin d’être fini. Nous avons voulu atteindre un monument de la commune et ce n’est que le début des destructions des bâtiments municipaux. Ceci est notre première et dernière revendication de la part de tous les banlieusards de Rillieux", écrivent dans un français très mauvais les rédacteurs du texte.

De quoi conforter la version du collectif de rappeurs qui se sont produits ce samedi soir, qui selon certains étaient visés par le commando, ce que démentent les artistes. Pouya, le manager de Sasso, a notamment fustigé la "mentalité d'une minorité de personnes dans nos banlieues de Lyon, gratuite, pour saccager, mettre des bâtons dans les roues d'autres Lyonnais qui essayent de s'en sortir. Ils sont en manque d'éducation et d'activités périscolaires, ils finissent à l'abandon et arrivent à des actes qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Ils ne représentent en aucun cas la jeunesse de Rillieux que je connais bien, elle avait honte de ce qu'il s'est passé pour l'image de leur ville".

L’enquête ouverte devrait faire la lumière sur les raisons qui ont poussé les individus à s’en prendre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Rillieux-la-Pape.

Contacté à ce sujet par la rédaction de LyonMag, le maire de la commune Alexandre Vincendet dénonce de son côté "une poignée de quelques voyous qui essayent simplement de dire "nous on fera ce que nous voulons, c’est notre loin qui prédomine". Et bien ce n’est pas ça en France, pas ça sur le territoire de la République. Ils ne représentent pas la jeunesse parce que la jeunesse de Rillieux-la-Pape elle est extraordinaire, nous allons d’ailleurs mettre en place d’ici la fin de l’année un événement pour mettre en avant ceux qui réussissent et qui sont des exemples. Je suis toujours extrêmement déterminé à continuer ma mission, jamais je ne baisserai les bras".