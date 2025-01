Cyprien Sarrazin hospitalisé à Lyon : une longue récupération en perspective

Cyprien Sarrazin, membre de l'équipe de France de ski alpin, a été transféré ce vendredi 3 janvier au service de neurochirurgie du Médipole de Lyon. Ce transfert fait suite à une grave chute survenue le 27 décembre dernier à Bormio, en Italie, lors d’un entraînement de descente. Rapidement pris en charge, le skieur avait été opéré le jour même pour résorber un hématome intracrânien diagnostiqué après son arrivée à l’hôpital italien.

Après une phase de réveil réussie et un bilan médical globalement rassurant, Cyprien Sarrazin commence désormais une période de récupération et de rééducation qui s'annonce longue. Selon la Fédération française de ski, son état de santé est stable et aucune autre lésion grave n’a été constatée, malgré des douleurs persistantes au pied et au genou.

Au micro d'RMC Sport Stéphane Bulle, médecin de l'équipe de France de ski alpin, rapporte que cette rééducation nécessitera plusieurs mois, écartant toute possibilité de retour à la compétition pour la saison en cours. L’objectif immédiat est de permettre à l'athlète de reprendre des gestes simples, comme se lever ou se nourrir normalement.