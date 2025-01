Deux hommes grièvement blessés par balle sur le parking d'un fast-food à Vénissieux

La zone d'activité de Vénissieux a été le théâtre d'une fusillade ce dimanche 5 janvier, peu après 16 heures. Sur le parking du KFC, deux hommes ont été la cible de plusieurs tirs, rapporte BFM Lyon.

Les victimes, grièvement blessées, ont été évacuées en urgence absolue par les secours. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Le ou les auteurs des coups de feu avaient pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Sur place, la police a immédiatement lancé les premières constatations pour tenter de reconstituer les faits.

La zone, habituellement animée le week-end en raison de ses nombreux restaurants, a été plongée dans la stupeur.

Ce nouvel épisode de violence s’inscrit dans une série noire qui touche ces dernières semaines l’agglomération lyonnaise, et plus particulièrement les communes de Vénissieux et Villeurbanne.