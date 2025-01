Rhône : le maire de Chaponnay Raymond Durand est mort

Le maire de Chaponnay Raymond Durand est mort ce lundi à l'âge de 79 ans.

Maire de la commune rhodanienne depuis 1989 et député de la 11e circonscription du Rhône de 2008 à 2012, il a fait l'objet d'un hommage du conseil municipal : "Il s'est consacré tout au long de ses mandats à rassembler les Chaponnaysards, à écouter leurs préoccupations et à œuvrer pour le bien-être de tous. Son dévouement au quotidien, parfois au détriment de sa propre santé, témoigne de l'amour profond qu'il portait à notre village. Notre commune est en deuil, les drapeaux sont en berne et en ce moment difficile, nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches".

Une cérémonie d'hommage aura prochainement lieu.

Le conseil municipal de Chaponnay se réunira prochainement pour lui désigner un successeur.

Si l'élection de Raymond Durand a toujours été un long fleuve tranquille aux municipales, celle des législatives a été plus mouvementée. Suppléant de Georges Fenech dans la 11e circonscription, il lui avait succédé après l'invalidation de l'élection de ce dernier comme député. Sauf qu'en 2012, plutôt que de céder la place à un retour de Fenech, il s'était présenté à sa propre succession, entraînant une bataille féroce dans la 11e, finalement remportée par Georges Fenech.