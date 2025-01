A Lyon, les automobilistes ont perdu 77 heures dans les bouchons en 2024

Les automobilistes lyonnais ont perdu 77 heures dans les bouchons l’année dernière. C’est ce que révèlent les indicateurs de l’Index Traffic de TomTom dévoilés cette semaine.

Ce sont en tout 500 villes de 62 pays qui ont été étudiées pour réaliser ce tableau. Au niveau mondial, Lima au Pérou et Dublin en Irlande font la course en tête avec 155 heures perdues en 2024. Mexico au Mexique complète le podium avec 152 heures perdues.

Du côté du classement français, Bordeaux devance Paris avec 113 heures perdues dans les embouteillages contre 101 heures pour la capitale. Lyon arrive à la 6e place du tableau derrière Marseille, Nice et Nantes.

La capitale des Gaules enregistre un taux de congestion de 31%. Le temps de parcours moyen pour 10km à Lyon en 2024 fut de 23 minutes et 40 secondes, soit 1 minute de plus qu’en 2023. Lyon est ainsi la 113e ville la plus embouteillée au monde.