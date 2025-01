Il avait déclenché une tempête interne au Progrès : le patron du groupe de presse Ebra démissionne après ses likes d’extrême droite

Face à une vague d’indignation provoquée par ses interactions sur LinkedIn avec des comptes et personnalités d’extrême droite, Philippe Carli, président du groupe de presse Ebra depuis 2017, a présenté sa démission ce mardi. Dans un communiqué adressé aux salariés, le Crédit Mutuel-Alliance Fédérale, actionnaire d’Ebra, a salué une "décision responsable" visant à préserver l’intégrité des neuf rédactions du groupe (Le Dauphiné libéré, Le Progrès, L’Est républicain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, etc.) et leurs 1 400 journalistes.

Philippe Carli, également vice-président de l’Alliance pour la presse d’information générale, a déclaré avoir pris cette décision "dans l’intérêt du groupe". Cette démission intervient dans un contexte où l’indépendance éditoriale et l’impartialité de l’information sont au cœur des préoccupations, comme l’a rappelé l’actionnaire dans un précédent communiqué.

Des "likes" polémiques

L’affaire a éclaté le 23 janvier, lorsqu’une enquête du Syndicat national des journalistes (SNJ) a révélé que Philippe Carli avait "liké" des publications du compte d’extrême droite Renouveau Patriote, de la députée européenne Sarah Knafo (Reconquête !), ainsi que d’autres messages prônant des politiques plus strictes envers les étrangers.

Dans un premier temps, Philippe Carli a tenté de minimiser les faits, affirmant que son compte LinkedIn était géré par une autre personne et qu’un "like" ne signifiait pas soutien. Il a ensuite reconnu une gestion "maladroite" de ses réseaux sociaux dans une tribune publiée le 26 janvier, tout en présentant ses excuses.

Une colère interne difficile à apaiser

Malgré son mea culpa, la colère des rédactions n’a pas faibli. Une lettre ouverte signée par des salariés des Dernières Nouvelles d’Alsace et de L’Alsace dénonçait un dirigeant "décrédibilisé" ayant "entaché la réputation" des journaux du groupe. La Filpac-CGT et la CFDT ont également exprimé leur indignation, rappelant que de telles actions auraient conduit un salarié à une sanction disciplinaire.