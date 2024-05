Démission de la maire du 3e arrondissement de Lyon : Véronique Dubois-Bertrand évoque "des raisons personnelles"

La maire du 3e arrondissement de Lyon a annoncé ce mardi avoir décidé de quitter sa fonction et avoir transmis sa démission à la préfète du Rhône.

Dans un communiqué, Véronique Dubois-Bertand évoque "des raisons personnelles" qui ont motivé ce choix, "accepté par le maire de Lyon, après plusieurs semaines d’échanges et de réflexions".

L’élu écologique restera conseillère municipale et conseillère métropolitaine, dit rester "mobilisée auprès de l'équipe du 3e jusqu'à la fin du mandat".

"Je pars confiante car les compétences sont rassemblées dans notre arrondissement, à la Ville et à la Métropole, pour mener à bien notre projet écologique, au service des habitantes et habitants", précise Véronique Dubois-Bertrand, sans évoquer une possible mission à la mairie centrale aux côtés de la future nouvelle adjointe à la culture.

Une nouvelle élection de maire d’arrondissement se tiendra au conseil d’arrondissement en juin prochain. Marion Sessiecq, actuellement première adjointe, présentera sa candidature.