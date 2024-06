Lyon : Marion Sessiecq, nouvelle maire du 3ème arrondissement ce mardi

La mairie du 3ème arrondissement profite du conseil d’arrondissement pour élire ce mardi sa nouvelle cheffe de file. Le choix s’est porté sur Marion Sessiecq, ex-première adjointe de Véronique Dubois Bertrand, et actuelle maire de remplacement.

Du banc de touche, l’élue écologiste accède au poste officiel. Pour sa première journée ce mercredi, la nouvelle maire du 3ème arrondissement de Lyon déambulera dans les rues afin de présenter les dossiers dont elle a désormais la charge comme le chantier de l’esplanade Mandela.

Pour rappel, l’ancienne maire annonçait le 21 mai dernier sa démission pour des "raisons personnelles". Survenu peu après la démission de Nathalie Perrin-Gilbert à la culture, cette décision intervenait dans un vaste mouvement de remaniement au sein de l’exécutif.

Les échos évoquaient une possible montée en grade au conseil municipal, plus particulièrement auprès de la nouvelle adjointe à la culture, Audrey Henocque, déjà en charge des finances et des grands événements. Que nenni, Véronique Dubois-Bertrand n’a pas reçu de nouvelle fonction au sein de la Mairie de Lyon, autre que ses postes de conseillère municipale et métropolitaine.