Lyon : un garagiste forcé de fermer à cause de la piétonnisation d’une rue du 3e arrondissement

Et tout particulièrement pour un garagiste installé depuis près de 30 ans dans le 3e arrondissement de Lyon. Christian Armanet et ses quatre employés de l'enseigne POINT S, implantée rue François Garcin soit en face de la mairie du 3e, sont en effet très en colère puisque la mairie d’arrondissement a pris la décision de modifier la circulation automobile dans l’impasse.

D’ici peu, le garagiste ne pourra donc plus accueillir et stationner devant son commerce les véhicules qu'il répare, en empiétant largement sur l'espace public. Une décision alors que les garages se font de plus en plus rare dans la capitale des Gaules. De nombreux motards ou automobilistes sont en effet obligés de faire plusieurs kilomètres pour l’entretien de leurs moyens de transport.

"Nous allons devoir fermer nos portes pour l'esthétisme d'une petite rue, sans issue" dénonce, amer, le professionnel qui avait vu le mauvais coup arriver. Il y a près d’un an, une concertation pour piétonniser la rue avait été lancée par la maire du 3e arrondissement, Véronique Dubois-Bertrand.

Plus récemment, le garagiste a compris que le bouleversement était imminent puisque des ouvriers sont venus prendre des mesures, "pour un début des travaux en février", d’après le mécano."La mairie ne nous a pas laissé pas le choix, en proposant une alternative inadaptée sans avoir la courtoisie de répondre à sa contreproposition" explique les proches du garagiste qui ont alerté la presse.

"Aujourd’hui, le garage s’octroie des places du domaine public et pour sa seule activité. Il le fait déjà mais nous a écrit pour le demander formellement ! Il a demandé par la voie de son avocat le maintien de 20 places entièrement privatisées pour son activité ! " explique la municipalité qui était "prête à laisser six place de stationnement sur les 16 existantes", dans le projet initial. La requête du commerçant refusée, la solution retenue a été l’aménagement complet d'espaces verts.

Les travaux vont débuter dans quelques semaines, mais la Métropole de Lyon n'a pas encore présenté les plans à la mairie d'arrondissement. Dans ce dernier, l'accès au garage restera possible avec une zone de rencontre, limitée à 20 km/h. Une voie qui servira aussi à des particuliers de rouler jusqu'à leurs garages.

Le garagiste compte saisir le tribunal administratif de Lyon pour suspendre la décision de la mairie.

